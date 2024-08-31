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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Без надписи (Испания, II Республика)

Разновидность: Без надписи

Аверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" Без надписи - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" Без надписи - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Л'Амеллья-дель-Вальес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Без надписи. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе ibercoin за 280 EUR. Торги состоялись 15 июля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Silicua Coins (3)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (2)
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1936 "Л’Амеллья-дель-Вальес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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