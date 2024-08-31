Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Без надписи (Испания, II Республика)
Разновидность: Без надписи
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,6 - 0,9 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Л'Амеллья-дель-Вальес
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Без надписи. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе ibercoin за 280 EUR. Торги состоялись 15 июля 2020.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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