Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1937 года PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" (Испания, II Республика)
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" со знаком PJR. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 65296 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 31 мая 2018.
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 29 апреля 2021
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Дата 29 апреля 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 21 декабря 2020
Сохранность AU
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность UNC
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность UNC
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Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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