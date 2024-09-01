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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1937 года PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 50 сентимо 1937 года PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо 1937 года PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,45 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Сантандер, Паленсия и Бургос
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" со знаком PJR. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 65296 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 31 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (7)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Heritage - June 15, 2017
Испания 50 сентимо 1937 PJR "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Heritage - June 15, 2017
Продавец Heritage
Дата 15 июня 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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