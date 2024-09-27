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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,45 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Сантандер, Паленсия и Бургос
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос". Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1129 проданному на аукционе Cayón Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 5 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coinhouse (1)
  • Heritage (1)
  • ibercoin (2)
  • InAsta (1)
  • Katz (3)
  • Silicua Coins (3)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе InAsta - July 10, 2019
Продавец InAsta
Дата 10 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Heritage - June 15, 2017
Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Heritage - June 15, 2017
Продавец Heritage
Дата 15 июня 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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