Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,45 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Сантандер, Паленсия и Бургос
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос". Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1129 проданному на аукционе Cayón Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 5 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июня 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 сентимо 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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