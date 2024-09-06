50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность VF (2)