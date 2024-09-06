Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск (Испания, II Республика)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
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