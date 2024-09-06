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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск (Испания, II Республика)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" Односторонний оттиск - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" Односторонний оттиск - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1936 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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