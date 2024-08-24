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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". С надписью (Испания, II Республика)

Разновидность: С надписью

Аверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" С надписью - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" С надписью - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Л'Амеллья-дель-Вальес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". С надписью. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22725 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Stephen Album - September 15, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Stephen Album - May 18, 2013
Продавец Stephen Album
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Heritage - May 31, 2009
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1936 "Л’Амеллья-дель-Вальес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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