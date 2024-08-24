50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". С надписью (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". С надписью. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22725 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

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