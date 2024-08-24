Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". С надписью (Испания, II Республика)
Разновидность: С надписью
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Л'Амеллья-дель-Вальес
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". С надписью. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22725 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- ibercoin (1)
- Silicua Coins (3)
- Stephen Album (2)
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 сентимо 1936 "Л’Амеллья-дель-Вальес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск