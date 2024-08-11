Испания Период: 1746-1939 1746-1939
монеты гражданской войны 10 сентимо II Республики - Испания
10 сентимо 1937Менорка
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 10
10 сентимо 1936Нульес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 2
10 сентимо 1937Олот
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 48
10 сентимо 1936Касалья-де-ла-Сьерра
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 1 107
10 сентимо 1936Ла-Пуэбла-де-Касалья
Год Знак Описание Продажи Продажи1936-1939 0 71936-1939 Односторонний оттиск 0 1
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