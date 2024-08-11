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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

монеты гражданской войны 10 сентимо II Республики - Испания

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10 сентимо 1937

Менорка
Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 10
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10 сентимо 1936

Нульес
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 0 2
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10 сентимо 1937

Олот
Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 48
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10 сентимо 1936

Касалья-де-ла-Сьерра
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 1 107
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10 сентимо 1936

Ла-Пуэбла-де-Касалья
Год Знак Описание Продажи Продажи
1936-1939 0 71936-1939 Односторонний оттиск 0 1
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