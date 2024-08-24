Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья" (Испания, II Республика)
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 10 сентимо
- Год 1936-1939
- Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25762 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Silicua Coins (2)
- Stephen Album (1)
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность VG
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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