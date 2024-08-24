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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья" (Испания, II Республика)

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1936-1939
  • Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25762 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Silicua Coins (2)
  • Stephen Album (1)
Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность VG
Цена
******
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Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность F
Цена
******
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Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - February 23, 2015
Продавец Cayón
Дата 23 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
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Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Heritage - September 12, 2011
Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1936 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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