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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск (Испания, II Республика)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья" Односторонний оттиск - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья" Односторонний оттиск - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1936-1939
  • Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5743 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 75 EUR. Торги состоялись 9 июля 2019.

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Испания 10 сентимо 1936-1939 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность AU50 NN Coins
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1936 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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