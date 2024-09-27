Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск (Испания, II Республика)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 10 сентимо
- Год 1936-1939
- Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1936-1939 года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5743 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 75 EUR. Торги состоялись 9 июля 2019.
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