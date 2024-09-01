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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 10 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 10 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,16 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Нульес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это цинковая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1494 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2010.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1936 "Нульес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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