10 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это цинковая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1494 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2010.

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