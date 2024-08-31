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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,31 - 3,42 гр
  • Диаметр 23,1 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Касалья-де-ла-Сьерра
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо без года (1936-1939) года "Касалья-де-ла-Сьерра". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Cayón Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2014.

Сохранность
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2024
Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Где купить?
Испания 10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1936 "Касалья-де-ла-Сьерра" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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