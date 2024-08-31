Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" (Испания, II Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,31 - 3,42 гр
- Диаметр 23,1 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 10 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Касалья-де-ла-Сьерра
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо без года (1936-1939) года "Касалья-де-ла-Сьерра". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Cayón Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2014.
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