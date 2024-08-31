10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо без года (1936-1939) года "Касалья-де-ла-Сьерра". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Cayón Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2014.

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