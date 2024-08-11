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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо 1937 года "Олот" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 10 сентимо 1937 года "Олот" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 10 сентимо 1937 года "Олот" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,37 - 3,64 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Олот
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1937 года "Олот". Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6137 проданному на аукционе Cayón Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2021.

Сохранность
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  • Soler y Llach (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (7)
Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 77 EUR
Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Cayón - September 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Schulman - March 3, 2021
Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность F
Цена
Испания 10 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Tauler & Fau - February 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1937 "Олот" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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