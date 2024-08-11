Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо 1937 года "Олот" (Испания, II Республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,37 - 3,64 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 10 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Олот
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1937 года "Олот". Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6137 проданному на аукционе Cayón Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2021.
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
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Дата 5 июля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
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Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
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Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
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Дата 30 января 2019
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Дата 27 июня 2018
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Продавец Cayón
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