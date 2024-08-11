Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 1,45 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 10 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Менорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1862 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 19500 EUR. Торги состоялись 15 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 сентимо 1937 "Менорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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