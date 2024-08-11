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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 10 сентимо 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 10 сентимо 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,45 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Менорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1862 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 19500 EUR. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (2)
Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Coinhouse - May 8, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 10 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1937 "Менорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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