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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробная 1 песета 1937 года. Медь (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробная 1 песета 1937 года Медь - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробная 1 песета 1937 года Медь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1937 года. Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2008.

Сохранность
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  • Jesús Vico (1)
Испания 1 песета 1937 (Пробная) на аукционе Jesús Vico - June 12, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июня 2014
Сохранность VF
Цена
3521 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Испания 1 песета 1937 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - April 1, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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