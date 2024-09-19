Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробная 1 песета 1937 года. Медь (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1937 года. Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2008.
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