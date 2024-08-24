1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медно-никель (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Сегарра-де-Гайя". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

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