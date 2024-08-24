Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медно-никель (Испания, II Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,75 гр
- Диаметр 23,9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Сегарра-де-Гайя
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Сегарра-де-Гайя". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 4 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
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Дата 26 ноября 2020
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Дата 8 июля 2020
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Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
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Дата 20 сентября 2014
Сохранность XF
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Дата 28 августа 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
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