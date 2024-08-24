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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медно-никель (Испания, II Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" Медно-никель - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" Медно-никель - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,75 гр
  • Диаметр 23,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Сегарра-де-Гайя
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Сегарра-де-Гайя". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Jesús Vico - October 4, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 4 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Silicua Coins - March 12, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Stephen Album - September 20, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 20 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Heritage - August 28, 2014
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Heritage - August 28, 2014
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песета 1936 "Сегарра-де-Гайя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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