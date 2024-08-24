Испания Период: 1746-1939 1746-1939
монеты гражданской войны 1 песета II Республики - Испания
1 песета 1936Л’Амеллья-дель-Вальес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) Числовой номинал 0 7
1 песета 1936Л’Амеллья-дель-Вальес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) Буквенный номинал 0 5
1 песета 1936Ареньс-де-Мар
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 1 6
1 песета 1937Астурия и Леон
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 33
1 песета 1937Эускади
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 291937 Медь. Пробная 0 3
1 песета 1936Сегарра-де-Гайя
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) Медь 0 3без года (1936-1939) Медно-никель 0 27без года (1936-1939) Алюминий 0 0
1 песета 1936Сегарра-де-Гайя
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) Латунь 0 6
1 песета 1937Иби
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 15
1 песета 1937Менорка
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 25
1 песета 1936Нульес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 5
1 песета 1937Сантандер, Паленсия и Бургос
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 43
1 песета 1936Арааль
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 19
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