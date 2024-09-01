Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Алюминий (Испания, II Республика)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Сегарра-де-Гайя
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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