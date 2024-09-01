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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Алюминий (Испания, II Республика)

Разновидность: Алюминий

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Сегарра-де-Гайя
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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