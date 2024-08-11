1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Буквенный номинал (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Буквенный номинал. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 675 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2008.

Сохранность XF (5)