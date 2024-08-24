Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1937
- Монетный двор Менорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4269 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Дата 30 января 2019
Сохранность VF
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Дата 3 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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