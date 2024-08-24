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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Менорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4269 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (3)
  • ibercoin (11)
  • Klondike Auction (2)
  • Silicua Coins (3)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS64 NNC
Цена
Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS64 NNC
Цена
Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Менорка" на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 "Менорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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