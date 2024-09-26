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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1937 года "Эускади". Медь. Пробная (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь. Пробная

Аверс монеты - 1 песета 1937 года "Эускади" Медь Пробная - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета 1937 года "Эускади" Медь Пробная - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Эускади
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Эускади". Медь. Пробная. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 11 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CNG (2)
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе CNG - May 11, 2022
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе CNG - May 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе CNG - May 11, 2022
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе CNG - May 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD

Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 "Эускади" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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