Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1937 года "Эускади". Медь. Пробная (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь. Пробная
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Эускади". Медь. Пробная. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 11 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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