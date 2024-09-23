Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета без года (1936-1939) "Арааль" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 4,3 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Арааль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Арааль". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2024.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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