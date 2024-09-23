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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета без года (1936-1939) "Арааль" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,3 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Арааль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Арааль". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2024
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2024
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 21, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Schulman - March 3, 2021
Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песета 1936 "Арааль" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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