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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,55 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Сантандер, Паленсия и Бургос
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос". Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1466 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1900 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Cayón - October 26, 2021
Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" на аукционе Numismática Leilões - July 25, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 25 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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