Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,55 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1937
- Монетный двор Сантандер, Паленсия и Бургос
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос". Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1466 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1900 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2012.
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