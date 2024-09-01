Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1937 года "Астурия и Леон" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,58 - 4,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1937
- Монетный двор Астурия и Леон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Астурия и Леон". Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе ibercoin за 1500 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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