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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1937 года "Астурия и Леон" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета 1937 года "Астурия и Леон" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета 1937 года "Астурия и Леон" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,58 - 4,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Астурия и Леон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Астурия и Леон". Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе ibercoin за 1500 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (2)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (4)
  • Jesús Vico (2)
  • Rio de la Plata (2)
  • Silicua Coins (5)
  • Soler y Llach (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (8)
Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Jesús Vico - October 26, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Coinhouse - September 28, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 "Астурия и Леон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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