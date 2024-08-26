Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медь (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Сегарра-де-Гайя
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Сегарра-де-Гайя". Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе ibercoin за 460 EUR. Торги состоялись 15 июля 2020.
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