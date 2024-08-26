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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медь (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" Медь - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" Медь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Сегарра-де-Гайя
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Сегарра-де-Гайя". Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе ibercoin за 460 EUR. Торги состоялись 15 июля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Stephen Album (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Stephen Album - September 20, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 20 сентября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песета 1936 "Сегарра-де-Гайя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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