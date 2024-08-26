1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медь (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Сегарра-де-Гайя". Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе ibercoin за 460 EUR. Торги состоялись 15 июля 2020.

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