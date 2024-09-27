Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Числовой номинал (Испания, II Республика)
Разновидность: Числовой номинал
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,67 - 1,77 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Л'Амеллья-дель-Вальес
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Числовой номинал. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 700 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2013.
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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