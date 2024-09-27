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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Числовой номинал (Испания, II Республика)

Разновидность: Числовой номинал

Аверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" Числовой номинал - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" Числовой номинал - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,67 - 1,77 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Л'Амеллья-дель-Вальес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Числовой номинал. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 700 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2013.

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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песета 1936 "Л’Амеллья-дель-Вальес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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