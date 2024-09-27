1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Числовой номинал (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Числовой номинал. Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 700 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2013.

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