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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,45 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Нульес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Нульес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2900 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песета 1936 "Нульес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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