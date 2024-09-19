Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,45 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Нульес
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Нульес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2900 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Где продать?
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