1 песета без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Нульес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2900 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

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