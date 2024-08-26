Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" (Испания, II Республика)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Ареньс-де-Мар
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Ареньс-де-Мар". Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 19 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Aureo & Calicó (4)
- Coinhouse (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Для продажи 1 песета 1936 "Ареньс-де-Мар" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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