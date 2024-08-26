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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Ареньс-де-Мар
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Ареньс-де-Мар". Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 19 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1936 "Ареньс-де-Мар" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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