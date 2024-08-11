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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1937 года "Иби" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета 1937 года "Иби" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета 1937 года "Иби" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,6 - 6,16 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Иби
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Иби". Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6375 проданному на аукционе Cayón Subastas за 480 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Stephen Album - January 22, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 "Иби" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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