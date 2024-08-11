Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1937 года "Иби" (Испания, II Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,6 - 6,16 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1937
- Монетный двор Иби
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Иби". Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6375 проданному на аукционе Cayón Subastas за 480 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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