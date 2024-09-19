Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1937 года "Эускади" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1937
- Монетный двор Эускади
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Эускади". Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6442 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 750 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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