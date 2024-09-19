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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1937 года "Эускади" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета 1937 года "Эускади" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета 1937 года "Эускади" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Эускади
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года "Эускади". Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6442 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 750 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Silicua Coins (11)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Numismática Leilões - January 23, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 "Эускади" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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