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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Латунь (Испания, II Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" Латунь - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" Латунь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Сегарра-де-Гайя
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета без года (1936-1939) года "Сегарра-де-Гайя". Латунь. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4861 проданному на аукционе Cayón Subastas за 400 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Schulman (1)
  • Stephen Album (2)
  • Александр (1)
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Александр - August 27, 2022
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 520 RUB
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Schulman - March 4, 2021
Продавец Schulman
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Stephen Album - September 15, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя" на аукционе Stephen Album - September 20, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 20 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1936 "Сегарра-де-Гайя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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