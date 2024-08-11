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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1937 года "Астурия и Леон" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 2 песеты 1937 года "Астурия и Леон" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 2 песеты 1937 года "Астурия и Леон" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,95 - 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1937
  • Монетный двор Астурия и Леон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1937 года "Астурия и Леон". Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе ibercoin за 240 EUR. Торги состоялись 24 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Numismática Leilões (2)
  • Rio de la Plata (5)
  • Silicua Coins (6)
  • Soler y Llach (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (13)
Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS65 NNc
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Numismática Leilões - January 23, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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