Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1937 года "Астурия и Леон" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,95 - 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 2 песеты
- Год 1937
- Монетный двор Астурия и Леон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1937 года "Астурия и Леон". Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе ibercoin за 240 EUR. Торги состоялись 24 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS65 NNc
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 песеты 1937 "Астурия и Леон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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