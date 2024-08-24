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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо 1938 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо 1938 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо 1938 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1938
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1938 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1441 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 80 USD. Торги состоялись 14 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (9)
Испания 25 сентимо 1938 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 25 сентимо 1938 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Испания 25 сентимо 1938 на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Coinhouse - February 11, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
Испания 25 сентимо 1938 на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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