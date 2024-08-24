Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо 1938 года (Испания, II Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1938
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1938 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1441 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 80 USD. Торги состоялись 14 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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