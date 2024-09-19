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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2 - 2,25 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Менорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4267 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS62 NN Coins
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Coinhouse - May 8, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1937 "Менорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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