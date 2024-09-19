Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2 - 2,25 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Менорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4267 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS62 NN Coins
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 сентимо 1937 "Менорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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