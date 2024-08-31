Испания Период: 1746-1939 1746-1939
монеты гражданской войны 25 сентимо II Республики - Испания
25 сентимо 1936Л’Амеллья-дель-Вальес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 15
25 сентимо 1937Иби
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 431937 Карта на реверсе 0 17
25 сентимо 1937Менорка
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 17
25 сентимо 1936Нульес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 3
25 сентимо 1936Лора-дель-Рио
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 22
25 сентимо 1936Марчена
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 134без года (1936-1939) 025C 0 3
25 сентимо 1936Ла-Пуэбла-де-Касалья
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 24без года (1936-1939) Односторонний оттиск 0 3
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск