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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

монеты гражданской войны 25 сентимо II Республики - Испания

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25 сентимо 1936

Л’Амеллья-дель-Вальес
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 0 15
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25 сентимо 1937

Иби
Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 431937 Карта на реверсе 0 17
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25 сентимо 1937

Менорка
Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 17
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25 сентимо 1936

Нульес
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 0 3
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25 сентимо 1936

Лора-дель-Рио
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 0 22
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25 сентимо 1936

Марчена
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 0 134без года (1936-1939) 025C 0 3
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25 сентимо 1936

Ла-Пуэбла-де-Касалья
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 0 24без года (1936-1939) Односторонний оттиск 0 3
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