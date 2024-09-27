Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо 1937 года "Иби" (Испания, II Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Иби
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1937 года "Иби". Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 400 GBP. Торги состоялись 4 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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