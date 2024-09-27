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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо 1937 года "Иби" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо 1937 года "Иби" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо 1937 года "Иби" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Иби
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1937 года "Иби". Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 400 GBP. Торги состоялись 4 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1937 "Иби" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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