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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 11,83 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Марчена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Марчена". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1750 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2024
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1936 "Марчена" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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