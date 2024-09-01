Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 11,83 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Марчена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Марчена". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1750 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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