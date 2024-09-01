25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Марчена". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1750 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность XF (3) VF (122) F (9) Сохранность (слабы) VF30 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (3)

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