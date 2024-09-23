Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 4,25 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1620 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 555 EUR. Торги состоялись 3 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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