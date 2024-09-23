Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,25 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1620 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 555 EUR. Торги состоялись 3 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (5)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Klondike Auction (2)
  • Silicua Coins (2)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе ibercoin - December 4, 2018
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Heritage - November 2, 2017
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Heritage - November 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - February 23, 2015
Продавец Cayón
Дата 23 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Stack's - January 10, 2013
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Stack's - January 10, 2013
Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1936 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет II Республики Монеты Испании 1936 года Все испанские монеты испанские латунные монеты испанские монеты номиналом 25 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск