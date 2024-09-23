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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,08 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Нульес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 35321 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1936 "Нульес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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