Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,08 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Нульес
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 35321 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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