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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо 1937 года "Иби". Карта на реверсе (Испания, II Республика)

Разновидность: Карта на реверсе

Аверс монеты - 25 сентимо 1937 года "Иби" Карта на реверсе - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо 1937 года "Иби" Карта на реверсе - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Иби
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1937 года "Иби". Карта на реверсе. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Jesús Vico за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (2)
  • Schulman (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Schulman - March 3, 2021
Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо 1937 "Иби" на аукционе Stephen Album - September 20, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 20 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1937 "Иби" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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