Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо 1937 года "Иби". Карта на реверсе (Испания, II Республика)
Разновидность: Карта на реверсе
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Иби
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1937 года "Иби". Карта на реверсе. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Jesús Vico за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
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Дата 25 января 2022
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Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2017
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
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Дата 16 декабря 2015
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Дата 20 апреля 2015
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Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
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Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
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Где продать?
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