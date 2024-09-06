25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3968 проданному на аукционе ibercoin за 480 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.

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