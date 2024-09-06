Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" (Испания, II Республика)
Фотография: Silicua Coins SL
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 1,8 - 2,2 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Л'Амеллья-дель-Вальес
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3968 проданному на аукционе ibercoin за 480 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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