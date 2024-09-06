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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Silicua Coins SL

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,8 - 2,2 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Л'Амеллья-дель-Вальес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Л’Амеллья-дель-Вальес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3968 проданному на аукционе ibercoin за 480 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Schulman - March 3, 2021
Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Künker - October 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес" на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1936 "Л’Амеллья-дель-Вальес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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