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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена". 025C (Испания, II Республика)

Разновидность: 025C

Аверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" 025C - цена монеты - Испания, II Республика
Реверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" 025C - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 11,83 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Марчена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Марчена". 025C. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 950 EUR. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (1)
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена" на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
1407 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR

Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1936 "Марчена" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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