Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена". 025C (Испания, II Республика)
Разновидность: 025C
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Марчена". 025C. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 950 EUR. Торги состоялись 3 мая 2011.
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