25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена". 025C (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Марчена". 025C. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 950 EUR. Торги состоялись 3 мая 2011.

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