Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" (Испания, II Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 23,2 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Лора-дель-Рио
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Лора-дель-Рио". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2203 проданному на аукционе Cayón Subastas за 400 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец Stephen Album
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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