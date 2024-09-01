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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 23,2 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Лора-дель-Рио
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Лора-дель-Рио". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2203 проданному на аукционе Cayón Subastas за 400 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Stephen Album - September 15, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Heritage - September 22, 2015
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Cayón - February 23, 2015
Продавец Cayón
Дата 23 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1936 "Лора-дель-Рио" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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