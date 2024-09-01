25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Лора-дель-Рио". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2203 проданному на аукционе Cayón Subastas за 400 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность UNC (1) AU (1) XF (3) VF (17) Сохранность (слабы) AU58 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Aureo & Calicó (1)

Cayón (9)

Heritage (1)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (9)