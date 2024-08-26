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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск (Испания, II Республика)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" Односторонний оттиск - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" Односторонний оттиск - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,25 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Пуэбла-де-Касалья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (2)
  • ibercoin (1)
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья" на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1936 "Ла-Пуэбла-де-Касалья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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