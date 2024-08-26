25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо без года (1936-1939) года "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

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