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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробная 1 песета 1934 года. Латунь (Испания, II Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробная 1 песета 1934 года Латунь - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробная 1 песета 1934 года Латунь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1934
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1934 года. Латунь. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3900 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2008.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (2)
Испания 1 песета 1934 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 1 песета 1934 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - April 1, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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