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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1933 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 песета 1933
Средняя цена 45 $
Продажи
1 308

Пробные монеты

Аверс
Реверс
50 сентимо без года (1931-1939) Пробные Железо
Средняя цена
Продажи
0 0
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