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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1933 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета 1933 года - цена серебряной монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета 1933 года - цена серебряной монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1933
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (308)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1933 года. Это серебряная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4643 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 10 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1933 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Испания 1 песета 1933 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 1 песета 1933 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1933 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
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Испания 1 песета 1933 на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Испания 1 песета 1933 на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Продавец Nomisma
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1933 на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Испания 1 песета 1933 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1933 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Испания 1 песета 1933 на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песета 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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