Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1933 года (Испания, II Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1933
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (308)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1933 года. Это серебряная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4643 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 10 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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