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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 5 сентимо 1938 года. Железо (Испания, II Республика)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - Пробные 5 сентимо 1938 года Железо - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 сентимо 1938 года Железо - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,75 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 5 сентимо
  • Год 1938
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 5 сентимо 1938 года. Железо. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 сентимо 1938 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 5 сентимо 1938 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
2682 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Испания 5 сентимо 1938 (Пробные) на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 5 сентимо 1938 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Испания 5 сентимо 1938 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - April 1, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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