Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 5 сентимо 1938 года. Железо (Испания, II Республика)
Разновидность: Железо
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,75 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 5 сентимо
- Год 1938
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 5 сентимо 1938 года. Железо. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
2682 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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