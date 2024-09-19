Испания Период: 1746-1939 1746-1939
15 сентимо 1937 года "Олот" (Испания, II Республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 5,51 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 15 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Олот
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 15 сентимо 1937 года "Олот". Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3988 проданному на аукционе ibercoin за 3250 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- Baldwin's (1)
- Coinhouse (2)
- ibercoin (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1355 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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