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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

15 сентимо 1937 года "Олот" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 15 сентимо 1937 года "Олот" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 15 сентимо 1937 года "Олот" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 5,51 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 15 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Олот
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 15 сентимо 1937 года "Олот". Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3988 проданному на аукционе ibercoin за 3250 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's (1)
  • Coinhouse (2)
  • ibercoin (1)
  • Teutoburger (1)
Испания 15 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1355 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 15 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 15 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 15 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 15 сентимо 1937 "Олот" на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 15 сентимо 1937 "Олот" на аукционе Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 сентимо 1937 "Олот" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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