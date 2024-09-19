Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробная 1 песета 1937 года. Железо (Испания, II Республика)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - Пробная 1 песета 1937 года Железо - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробная 1 песета 1937 года Железо - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Monedalia.es

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1937 года. Железо. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2872 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 24 января 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
Испания 1 песета 1937 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
1047 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 1 песета 1937 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 1 песета 1937 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1937 (Пробная) на аукционе Cayón - December 11, 2012
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1937 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет II Республики Монеты Испании 1937 года Все испанские монеты испанские железные монеты испанские монеты номиналом 1 песета Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск