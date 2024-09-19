Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробная 1 песета 1937 года. Железо (Испания, II Республика)
Разновидность: Железо
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1937 года. Железо. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2872 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 24 января 2012.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
1047 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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