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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

для обращения 5 сентимо II Республики - Испания

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5 сентимо 1937

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 27
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