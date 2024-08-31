Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,75 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 5 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо 1937 года. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2764 проданному на аукционе Cayón Subastas за 301 EUR. Торги состоялись 30 декабря 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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