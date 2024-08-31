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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 5 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 5 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,75 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 5 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо 1937 года. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2764 проданному на аукционе Cayón Subastas за 301 EUR. Торги состоялись 30 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Александр - August 27, 2022
Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Coinhouse - October 29, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - March 12, 2013
Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе ibercoin - December 12, 2012
Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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